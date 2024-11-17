Sultangazi'de 3. Geleneksel Kuymak Festivali Düzenlendi

Sultangazi'de düzenlenen "3. Geleneksel Kuymak Festivali"nde Trabzon'un yöresel ve kültürel ürünler tanıtıldı.

Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Trabzonlular Derneğinin ilçedeki etkinlik alanında yaptığı festivalde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, festivalde emeği geçenleri tebrik etti.

Buradaki kardeşlik ve dostluğun takdire şayan olduğunu belirten Gül, "İnanıyorum ki bu birliğimiz, bütünlüğümüz, kardeşliğimiz, muhafaza edildiği müddetçe, ufak tefek olan problemleriniz kısa zaman içerisinde çözülür. Sultangazi'mizin bugünü dünden daha iyi, yarını da bugünden daha güzel olacağına inanıyor, festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sultangazi Trabzonlular Derneği Başkanı Ayhan Hafızoğlu ise amaçlarının etkinliği geleneksel hale getirmek olduğunu dile getirdi.

Hafızoğlu, "Amacımız Sultangazili hemşehrilerle kültürümüzü yaşayabilmek ve Trabzon'un el sanatlarını ve mutfağını yeni nesillere, gençlere tanıtabilmektir. 'Bize her yer Trabzon' lafının ne kadar anlamlı ve doğru söylendiğine bir kez daha tanıklık ediyor, bu coşkuyu canı gönülden hissediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlara kuymak ikramı

Trabzon'un yöresel halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte Karadeniz'in en önemli yöresel lezzetlerinden kuymak ile Hamsiköy sütlacı dağıtıldı.

Yöresel lezzetler ve konserlerin yer aldığı, 14 Kasım'da başlayan festival bugün de devam ediyor.

Etkinliğe, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yiğit ve Mustafa Birinci, bazı siyasi partilerle STK temsilcileri katıldı.