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Sultangazi'de 2 kişinin silahla yaralanma anı güvenlik kamerasında

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Sultangazi'de 2 kişinin silahla yaralanma anı güvenlik kamerasında

Sultangazi'de motosikletli 2 saldırganın 2 kişiyi silahla yaralama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultangazi'de motosikletli 2 saldırganın 2 kişiyi silahla yaralama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cebeci Mahallesi S Caddesi'nde dün saat 23.30'da yaşanan olayda, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 saldırgan, bir iş yerinin önünde bekleyen kişilere silahla ateş açıp kaçtı.

Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Sultangazi Güncel Haberler

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