Sultangazi'de 2 kişinin silahla yaralanma anı güvenlik kamerasında
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Sultangazi'de motosikletli 2 saldırganın 2 kişiyi silahla yaralama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sultangazi'de motosikletli 2 saldırganın 2 kişiyi silahla yaralama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cebeci Mahallesi S Caddesi'nde dün saat 23.30'da yaşanan olayda, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 saldırgan, bir iş yerinin önünde bekleyen kişilere silahla ateş açıp kaçtı.
Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Kaynak: AA / Güncel