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Sultangazi'de 2 Katlı Binada Yangın: İki Bine Hasar Verdi

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Sultangazi'de bir evin çatısında başlayan yangın, yanındaki eve de sıçrayarak itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bina sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Sultangazi'de, 2 katlı binanın çatısında başlayıp yandaki eve de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

50. Yıl Mahallesi 2066 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek, tüm çatıyı saran alevler, bitişikteki eve de sıçradı.

Yangını fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iki binada da hasar oluştu.

Yangın, cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

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Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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