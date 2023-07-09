Sultangazi'de 1 Milyon Liralık Döviz Çalma Girişimi

Sultangazi'de hırsızlık için girdikleri dükkanda ki kasayı açamayınca, taşıyarak çalan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin içinde yaklaşık 1 milyon liralık döviz bulunan kasayı taşıyarak çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de hırsızlık için girdikleri dükkanda ki kasayı açamayınca, taşıyarak çalan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin içinde yaklaşık 1 milyon liralık döviz bulunan kasayı taşıyarak çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de 23 Mayıs Salı günü Y.E.B.'ye ait iş yerine giren hırsızlar içinde yaklaşık 1 milyon liralık döviz bulunan kasayı çalarak kaçtı. Sabah işe geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını görerek polise haber veren mağdurun müracaatı üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde çalıntı bir araçla olay yerine gelen şüphelilerin, hızla hırsızlık yapacakları iş yerine yöneldikleri görüldü. Görüntülerde önce kasayı açmaya çalışan ancak başaralı olmayınca komple çalmaya karar veren şüphelilerin hep birlikte yüzlerce kilogram ağırlığındaki kasayı taşıdıkları görüldü. Kasayı otomobilin bagajına koyan şüphelilerin daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştıkları güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde olayda kullanılan Sarıyer'den çalıntı otomobili, Eyüpsultan'da terk edilmiş olarak buldu. Otomobilden elde edilen parmak izlerinin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Fatih ve Kağıthane'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Cavit B.S.(23)'ün daha önceden 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Ahmet Y. (41)'nin ise daha önceden 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.