Sultangazi'de 1 Milyon Liralık Döviz Çalındı

Sultangazi'de bir iş yerine hırsızlık için giren şüpheliler, kasayı açamayınca taşıyarak çaldı. İçinde yaklaşık 1 milyon liralık döviz bulunan kasa, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

SULTANGAZİ'de hırsızlık için girdikleri dükkanda ki kasayı açamayınca, taşıyarak çalan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin içinde yaklaşık 1 milyon liralık döviz bulunan kasayı taşıyarak çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. < Sultangazi'de 23 Mayıs Salı günü Y.E.B.'ye ait iş yerine giren hırsızlar içinde yaklaşık 1 milyon liralık döviz bulunan kasayı çalarak kaçtı. Sabah işe geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını görerek polise haber veren mağdurun müracaatı üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde çalıntı bir araçla olay yerine gelen şüphelilerin, hızla hırsızlık yapacakları iş yerine yöneldikleri görüldü. Görüntülerde önce kasayı açmaya çalışan ancak başaralı olmayınca komple çalmaya karar veren şüphelilerin hep birlikte yüzlerce kilogram ağırlığındaki kasayı taşıdıkları görüldü. Kasayı otomobilin bagajına koyan şüphelilerin daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştıkları güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi.