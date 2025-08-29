Sultangazi Cebeci Tüneli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sultangazi Cebeci Tüneli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Cebeci Tüneli'nin Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç karıştı, 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Cebeci Tüneli'nin Ankara istikameti girişinde 2 araç çarpıştı. Kazaya, arkadan gelen 8 araç daha karıştı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen araçlardaki 4 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'sine kaza yerinde müdahale edilirken, diğer 2 yaralı tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle tünel girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan 8 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Diğer 2 aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
İtalya'da Başbakan Meloni ve muhalefet liderinin fotoğrafları yetişkin sitesinde yayınlandı

Kadın siyasetçilerin fotoğrafları yetişkin sitesine yüklendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can Kahveci'den İngilizce paylaşım

Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can'dan İngilizce paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.