Sultangazi Cebeci Tüneli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Cebeci Tüneli'nin Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç karıştı, 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Cebeci Tüneli'nin Ankara istikameti girişinde 2 araç çarpıştı. Kazaya, arkadan gelen 8 araç daha karıştı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen araçlardaki 4 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'sine kaza yerinde müdahale edilirken, diğer 2 yaralı tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle tünel girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazaya karışan 8 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Diğer 2 aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.