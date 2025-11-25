Sultangazi Belediyesinin kadınlara özel 3 projesi tanıtıldı

Sultangazi Belediyesinin kadınlara özel "Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi", "Kendine Yolculuk" ve "Sağlıkta Hayatınızın Mimarı Olun" projelerinin tanıtımı yapıldı.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, muhtarlar ile kadınlar katıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Alkan ile Dursun, fuaye alanında 3 projenin tanıtımı için oluşturulan atölyeleri gezdi.

Programda yapılan etkinliklerden bazıları stantlarda tanıtıldı. Kanaviçe, sağlıklı yiyecek hazırlama, spor, bakım yağı hazırlama gibi etkinlikler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Programın açılışında konuşan Dursun, bugün çok özel bir lansmanda olduklarını belirterek, "Sultangazi Belediyesi olarak yaptığımız her programda istisnasız kadının öneminin farkındayız. Kadını daha değerli hale getirirsek, onu mutlu edebilirsek, ailenin de toplumun da daha mutlu olacağına olan inancımız oldukça yüksek. Kadın bizim için ana figür. Bu üç proje zaten sadece onlar için yapılmış." diye konuştu.

Projelerden birisinin 12-18 yaş arasındaki kız çocukları için olduğuna dikkati çeken Dursun, şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın hayatımızın her alanına hükmettiği bir dönemde yaşıyoruz. Bazen kendimizi çok sosyal hissediyor olabiliriz. O dijital medyaya girdiğimizde ne kadar da sosyaliz diyebiliriz. Ama esasında bireysel hayatın olabildiğince yoğun olduğu bir alan dijital medya, sosyal medya. Hemen hemen bütün nesli etkileyen şekliyle de sosyallikten uzaklaşan, bireysel bir hayatı yaşayan forma döner hale geldiğimiz bir dünya orası. Bu üç proje ve elbette Sultangazi'de yaptığımız birçok projeyi, bunu da engellemek için yapıyoruz."

Dursun, 3 projenin ortak hedefinin kadını daha iyi hale getirmek, daha değerli hissettirmek olduğuna dikkati çekerek, Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisinin (Su Mekan) tamamen kadına tahsis edilmiş bir kültür merkezi olduğunu vurguladı.

Bu çalışmalarının temelinin esasında aile olduğunu vurgulayan Dursun, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılını Aile Yılı ilan etti ve 2025'te aileye yönelik birçok çalışma yapıldı. Biz de ailenin öneminin farkında olarak bunu ısrarla devam ettiriyoruz." dedi.

"Kadının değerli olduğunu bildiğimiz ve herkese de hissettirmek istediğimiz 3 projemiz var"

Fuaye alanında basın mensuplarına açıklama yapan Dursun, 3 projenin ana kısmında kadının bulunduğunu belirterek, "Kadının çok önemli ve değerli, toplumda vazgeçilmez olduğunu bildiğimiz ve herkese de hissettirmek istediğimiz 3 projemiz var. 'Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi', 'Kendine Yolculuk' ve 'Sağlıkta Hayatınızın Mimarı Olun' adı altında 3 projemizle yaklaşık bir yıldır faaliyet yürütüyoruz." diye konuştu.

"Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi" projesinde kız çocuklarının meslek edinmelerine, hayata daha değerli bakmalarına yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Dursun, "Orada meslek edindiler, kendilerini daha değerli hissettiler. Bir taraftan da arkadaşlarımız üreten kadın formuna dönüyor. Yani evde oturan değil, hayata değer, kıymet katan ve evine de katkı sunan kadın profili bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Programda, sunucu gazeteci ve yazar Cansu Canan Özgen kadınlara yönelik söyleşi gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Alkan ve Dursun sahneye çıkarak Özgen'e teşekkür etti. Dursun'un eşi Tuba Dursun da sunucu Özgen'e hediye takdim etti.

Program yarın da kadına dair söyleşi ve etkinliklerle devam edecek.

Projeler

Sultangazi Belediyesi, "Kendine Yolculuk" projesi ile kadınların günün karmaşasına ve yoğun temposuna ara vererek ruh ve beden sağlıklarını onarmalarına katkıda bulunuyor. Osmanlı döneminden bu yana gelen ruha şifa teknikleri kullanılarak, kadınların kendilerini daha iyi hissetmeleri sağlanırken, at biniciliğinden cilt bakımına farklı konularda eğitimler veriliyor.

"Sağlıkta Hayatınızın Mimarı Olun" projesiyle kadınların sağlıklı yaşam ve düzenli beslenmeye adapte olmaları ve sosyal hayata aktif katılımları sağlanıyor. Katılımcılar, uzman diyetisyen eşliğinde boy, kilo, yağ-kas oranı gibi verilerinin ölçülmesinden sonra kişiye özel beslenme planlamaları yapılıp düzenli görüşmeler ile destekleniyor.

12-18 yaş aralığındaki kızların el becerilerinin geliştiği "Kız Çocuğu Bir İnci Hikayesi" projesinde, adabımuaşeretten geri dönüşüme birçok branşta eğitim veriliyor.