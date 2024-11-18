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Sultangazi Belediyesi'nden Özel Bireyler İçin 'Engelsiz Saatler' Projesi

Sultangazi Belediyesi'nden Özel Bireyler İçin 'Engelsiz Saatler' Projesi
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Sultangazi Belediyesi, özel bireyler için hayata geçirdiği 'Engelsiz Saatler' projesi ile ailelerin kendilerine zaman ayırabilmelerine olanak sağlıyor. Merkez, çeşitli atölye çalışmaları ve ücretsiz tıraş hizmetleri sunarak özel bireylerin sosyal hayata daha fazla dahil olmalarına teşvik ediyor.

Sultangazi Belediyesi, Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde özel bireyler için "Engelsiz Saatler" projesini başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında aileler saat 10.00 ila 17.00'de özel bireyleri merkeze bırakabiliyor.

Böylelikle aile üyelerinin kendilerine zaman ayırabilmesi amaçlanıyor.

Atölye çalışmalarını da içeren projede mutfak atölyesi, seramik, geleneksel sanatlar, resim, halı ve kilim dokuma, ebru ile berber eğitimleri de veriliyor.

Engelliler merkezde arkadaşlarıyla vakit geçirip sosyalleşirken randevulu ücretsiz tıraş ve berber hizmeti de sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tesisin en önemli özelliğinin içinde barındırdığı engelliler merkezi olduğunu belirtti.

Dursun, Engelsiz Saat Projesi'yle ailelerin çocuklarını bırakarak kendilerine vakit ayırmasına ve işlerini halletmelerine olanak sağladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece çocuklar değil, her yaş grubundan özel bireylere yönelik atölyelerimiz yer alıyor. Engelliler merkezimizde çok özel bir işe imza atıyoruz. Atölye çalışmalarıyla onların eğlenirken öğrenmesini sağlıyoruz. Ergoterapiyle özel bireylerimize terapi hizmeti veriyoruz. Bizler, burada bir anne nasıl özenle evladına bakıyorsa o özen ve hassasiyetle evlatlarımıza bakıyoruz. Onlar için düzenlediğimiz geziler ile farklı yerlerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Özel bireylerin sosyal hayata daha fazla dahil olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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