Sultangazi Belediyesi'nden Öğrencilere Karadeniz Turu

Sultangazi Belediyesi, ortaokul son sınıf birincilerini ödüllendirmek amacıyla düzenlediği Karadeniz turunda öğrenciler, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Tur boyunca Sümela Manastırı ve Uzun Göl gibi önemli yerler ziyaret edildi.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki ortaokulların son sınıf birincileri için Karadeniz turu düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 gece 5 gün süren gezide öğrenciler Samsun, Amasya, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'in doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Geziye katılanlar Sümela Manastırı, Uzun Göl, Palovit Şelalesi, Çinçiva Köprüsü, Lustra, Karester ve Ayder yaylaları gibi Karadeniz'in öne çıkan yerlerini ziyaret etti.

Öğrenciler ayrıca, bir çay fabrikasında üretim sürecini gözlemleyip çayın bahçeden sofraya uzanan yolculuğuna tanık oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, her fırsatta önceliğin eğitim olduğunu vurguladı.

Öğrencileri hayallerine giden zorlu ve uzun yolculukta desteklerken başarıyı da ödüllendirdiklerini belirten Dursun, "Gençlerimiz okul başlamadan, liseye adımlarını atmadan güzelce vakit geçirsin, güzel anılar biriktirsin diye, eşsiz doğasıyla büyüleyen Karadeniz turu gerçekleştirdik. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

