Sultangazi Belediyesi'nden Kütüphane Haftası'na özel Ankara gezisi

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Belediyesi, Kütüphaneler Haftası'nı kapsamında Eğitime Destek Akademisi'nde (SEDA) öğrenim gören gençleri Ankara'ya götürdü. Kitapların ve kütüphanelerin değerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Ankara gezisinde öğrenciler,

Milli Kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Binası ve Hacettepe Üniversitesi ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

Okumayı seven, bilinçli nesillerin yetişmesini amaçlayan Sultangazi Belediyesi, bu yıl 58'incisi kutlanan Kütüphaneler Haftası'nı düzenlediği özel etkinliklerle kutladı. Belediyeye bağlı Sultangazi Eğitime Destek Akademisi'nde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı Ankara gezisi organize etti.

TÜRKİYE'DE YAYIMLANMIŞ TÜM YAPITLAR BURADA: MİLLİ KÜTÜPHANE

Gezinin ilk durağı, Türkiye'nin ulusal kütüphanesi olan Milli Kütüphane oldu. 1946 yılında kurulan kütüphaneye, 21 Haziran 1934 tarihli Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre ülkede yayımlanmış her yapıttan bir nüshanın gönderilmesi zorunluluğu bulunuyor. Böylece Türkiye'de yayımlayan tüm yapıtları bünyesinde toplayan kütüphane, gençlerden de büyük ilgi görüyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ: CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye kazandırılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, gerek mimarisi gerekse de bünyesinde barındırdığı 4 milyonu aşkın kitap koleksiyonuyla dünyanın en değerli kütüphaneleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaretlerinde hayranlıklarını gizleyemeyen gençler, rehberin anlattıklarını can kulağıyla dinleyerek bol bol notlar aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI YENİ BİNASI

Başkentin merkezinde, Anıtkabir ile Ankara Kalesi'nin görüş ekseninde yer alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Binası, dünyanın sayılı müzik merkezlerinden biri olarak gezinin heyecan uyandıran duraklarından oluyor. Gençler, Türkiye kültür ve sanat dünyasının en güzel yapılarından birini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ VE TÜRKİYE'DE KÜTÜPHANECİLİK

Hacettepe Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Çakmak ile bir araya gelen gençler, eski adıyla Kütüphanecilik Bölümü olan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü hakkında detaylı bilgi aldı. Üniversitenin eğitim olanakları, bölümün müfredatı ve mezun olduktan sonraki istihdam olanakları gibi konularda bilgi edinen gençler hem kütüphaneciliği daha iyi tanıma hem de gelecekleri için yeni bir seçenekle tanışma imkanı buldu.

"KİTAPLARI SEVEN NESİLLERİN YETİŞMESİ ADINA BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Öğrenciler son olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Gençlerin bu geziden büyük kazanımlar elde ettiğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Her zaman söylediğimiz gibi, ne yapıyorsak gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, hayata en güzel şekilde hazırlanması için yapıyoruz. Buradan hareketle, kitapları, kütüphaneleri seven, okuyan, düşünen nesillerin yetişmesi adına çok büyük gayret gösteriyoruz. İlçemize kazandırdığımız Kitap Kafelerimiz ve çok sayıdaki kütüphanemizle gençlerimizi ve tüm komşularımızı kitapların güzel dünyasıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, ülkemizin değerli isimlerini de sıklıkla ilçemizde ağırlayarak ve özel etkinlikler düzenleyerek kıymetli komşularımızı kültür ve sanatla buluşturmanın gayreti içindeyiz. Bu yıl 58.sini kutladığımız Kütüphane Haftası'nı da bu düşüncelerle en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz Ankara gezisiyle gençlerimiz, ülkemizin en güzel kültür duraklarıyla buluştu; kitaplara, kütüphanelere ve en önemlisi okumaya verilen değeri yerinde gördüler. Böylece kitapların ve kütüphanelerin köklü medeniyetimizde taşıdığı önemin daha fazla farkına varıyorlar. Gençlerimiz ve tüm komşularımız için, böyle özel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.