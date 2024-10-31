Üye Girişi
Haberler

Sultangazi Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm İçin Özel Birim

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm çalışmaları için özel bir birim oluşturdu. Riskli binaların dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme hizmeti sunulmakta.

Sultangazi Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların "Yarısı Bizden" kampanyasından kolaylıkla faydalanabilmesi için özel bir birim oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde binasını yenilemek isteyenlerin taleplerinin hızla değerlendirilerek kentsel dönüşüm çalışmalarında binaların yenilenmesine ağırlık verildiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yürütülen "Yarısı Bizden Kampanyası" ile riskli binaların dönüşümünün sağlandığı aktarılan açıklamada, riskli binaların hak sahiplerinin isteğiyle yıkılıp yerine depreme dayanıklı modern binalar inşa edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların kampanyadan kolaylıkla faydalanabilmesi için belediyenin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde özel bir birim oluşturulduğu, burada görevli uzmanların vatandaşları kampanya hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Binaların, bakanlığın belirlediği kriterlerin uyması ve gerekli şartların sağlanması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Hak sahipleri, bakanlığın lisans verdiği firmalardan karot testi yaptırarak binanın risk durumunu öğreniyor. Riskli yapı statüsünde olan binalar için hak sahipleri, ortak kararla seçecekleri yüklenici firmayla anlaşma yaparak projelendirme ve yapı ruhsatı işlemlerini tamamlıyor.?'Yarısı Bizden' kampanyasına uygun olması durumunda Sultangazi Belediyesi dönüşüm sürecini başlatıyor."

"En önemli şey komşularımızın can güvenliği."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, afetin ne zaman geleceğini bilmediklerini kaydetti.

Dursun, hızlı bir şekilde ilçeyi ona göre dizayn etmek gerektiğine dikkati çekerek, "Komşularımızdan bir ricamız var. Eğer binanızın depreme dayanıklı olmadığını düşünüyorsanız ona göre başvurularınızı yapın, hızlı bir şekilde sürece katılın. En önemli şey komşularımızın can güvenliği." uyarısında bulundu.

İlçe halkının kampanyaya yoğun talep gösterdiğine işaret eden Dursun, "Bakanlığımızla vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyoruz. Proje kapsamında Sultangazililere 177 milyon liralık bir destek sağlandı. İstanbul'da 'Yarısı Bizden Kampanyası'na en çok talep gösteren 3. ilçe olmak bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor

Mansur Yavaş, Esenyurt'a gitmiyor

 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
Beyaz et sektöründeki rekabet soruşturması genişletildi

Beyaz et firmalarına rekor ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hac kuraları çekildi mi? Pelin Yoru öldü mü? Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Narin'e ne oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? A101 1 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 1 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 1 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 1 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Emeklilik yaşı artacak mı, ne zaman emekli olurum? 2025 Çalışma saatleri değişiyor mu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 31 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ocak ayı memur maaşları (tahmini) 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Elektrik faturalarında yeni dönem! Sedef Adası kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü mü? Yangında son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.