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Sultangazi Belediyesi'nden Her Sabah Ücretsiz Sıcak Çorba İkramı

Sultangazi Belediyesi'nden Her Sabah Ücretsiz Sıcak Çorba İkramı
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Sultangazi Belediyesi, Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde her sabah ve akşam yüzlerce kişiye ücretsiz sıcak çorba, su ve ekmek dağıtıyor.

SULTANGAZİ Belediyesi tarafından Sultançiftliği Merkez Camii önündeki 'ikram çeşmesi'nden hafta içi her sabah yüzlerce kişiye çorba dağıtılıyor.

Sultangazi Belediyesi, 07.30 – 08.30 saatleri arasında İkram Çeşmesinden vatandaşlar için çorba dağıtıyor. Çorbanın yanında su ve ekmek de veriliyor. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi girişi önünde çorba ikramına devam ediliyor. Akşamları 20.00 – 00.00 saatleri arasında hizmet veren Çorba çeşmesi, özellikle sağlık çalışanları ve hastanede acil işi olan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

'SICAK ÇORBALARIMIZ HER GÜN YÜZLERCE KİŞİYE ULAŞIYOR'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sıcak çorbalarımız her gün yüzlerce kişiye ulaşıyor. Hastane önündeki ikram çeşmelerimiz hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor. Merkez Cami önündeki ikram çeşmemizden ise artık her sabah sıcacık çorba akıyor. Kahvaltı yapmadan aceleyle işe giden ya da işten eve dönen vatandaşlarımız ile okula giden yavrularımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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