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Sultangazi Belediyesi Kurban Bayramı'nda Çocuklara Ücretsiz Oyun Parkı Kurdu

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Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklar için ücretsiz bir oyun parkı kurdu. Kaydıraktan tramboline kadar birçok eğlenceli oyuncak bulunan alanda çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Sultangazi Belediyesinin Kurban Bayramı dolayısıyla kurduğu oyun alanındaki birbirinden eğlenceli oyuncaklarda vakit geçiren çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayramda çocukların eğlenmesi amacıyla Sultangazi Etkinlik Alanı'na büyük bir oyun parkı kuruldu.

Kaydıraktan tramboline, denge simülatöründen labirent kulesine kadar birbirinden eğlenceli oyuncakların bulunduğu alanda, çocuklar için ayrıca uzay deneyimi yaşayabilecekleri planetaryum çadırı oluşturuldu.

Bayramın başlamasıyla büyük bir lunaparkı andıran ücretsiz oyun parkına akın eden çocuklar oyuncaklarda doyasıya eğlendi.

Alandaki etkinliklere katılarak bayram coşkusunu yaşayan çocuklara belediye tarafından pamuk şeker ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, oyun alanının bayram sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Çocuklar için bayram demek eğlence, mutluluk demek. Çocuklarımızın doyasıya eğlendikleri rengarenk bir alan oluşturmak istedik. Tüm çocukları bayram boyunca oyun alanımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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