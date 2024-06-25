Sultangazi Belediyesi Kız Öğrencileri Kastamonu Kadıdağı Gençlik Kampı'nda Ağırladı

Sultangazi Belediyesi, 18-26 yaş arasındaki kız öğrencileri Kastamonu Kadıdağı Gençlik Kampı'nda ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampta 4 gün konaklayan kız öğrenciler, el sanatları, voleybol, zeka oyunları gibi bir çok aktivite yapma imkanı buldu.

Sultangazi Belediyesinin araçlarıyla kamp alanına giden öğrencilerin konaklama ve yemek ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılandı.

Öğrencilerin Kastamonu'nun doğal güzelliklerini görmesi için Horna Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Nasrullah Camisi'ne geziler düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede ikamet eden gençlerin eğlenirken öğrenmeleri, güzel arkadaşlıklar kurmaları ve kaliteli vakit geçirmeleri için kamplar düzenlediklerini belirtti.

Gençlerin derslerine konsantre olması, başarılarını daha yukarıya taşımaları için böyle aktiviteleri önemsediklerini kaydeden Dursun, "Gençlerimiz yeni yerler keşfederken, keyifli vakit de geçirmiş oluyor. İlçemizdeki gençlerimizin kamplara yoğun talebi bizleri de memnun ediyor." ifadelerini kullandı.