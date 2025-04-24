Sultangazi Belediyesi Deprem Sonrası Destek Faaliyetlerine Başladı

İSTANBUL'da dün meydana gelen ve kent genelinde paniğe sebep olan depremin ardından Sultangazi Belediyesi, kriz koordinasyon merkezini aktif hale getirerek ilçede toplanma alanlarındakilere çorba, çay ve simit ikram edildiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E ) özellikle ilk saatlerde evlerinden endişe ile çıkan, açık alanlarda toplanan vatandaşlara moral olmak ve destek vermek amacıyla sıcak ikramlarda bulundu. Mobil ikram aracıyla da hizmet veren ekipler, ilk andan itibaren vatandaşların yanında kalarak desteklerini sürdürdü. İhtiyaç duyulduğu sürece sıcak ikramlar devam edecek. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaptığı açıklamada "Deprem gibi afet anlarında en büyük güç birlik ve beraberliktir. Komşularımızın yaşadığı endişeyi en aza indirmek, onları yalnız hissettirmemek için tüm ekiplerimizle sahadayız. İlk andan itibaren kriz masamızı kurduk, ilgili tüm birimlerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Sıcak bir çorba, bir bardak çay belki büyük bir şeyi değiştirmez ama bir nebze olsun yüreklere dokunabilirse ne mutlu bize" dedi.