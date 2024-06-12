Sultangazi Belediyesi Bilim ve Kültür Merkezi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Programda sergi ve müzik korosu gibi etkinlikler de yer aldı. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bilim merkezine çok önem veriyoruz. Eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Eğitimle ilgili yapılan çalışmaların topluma yön vereceğini bildiğimiz için de bütün alanlarda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 döneminde çocuklara fen bilimlerinden fiziğe, astronomiden robotik kodlamaya, müzikten resme kadar 12 branşta eğitimler verildi. 2023-2024 dönemi dün Sultangazi Etkinlik Salonun'da düzenlenen törenle sona erdi. Programda ayrıca çocukların yaptıkları çalışmalar sergilendi. Dursun öğrencilerin hazırladığı sergiyi tek tek gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Ardından öğrenciler müzik gösterilerini izleyicilere sundu. Program sonunda ise Dursun, öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

DURSUN: HEM BİR MEZUNİYET TÖRENİMİZ HEM DE BİLİM MERKEZİMİZİN FİNALİ

Bilim merkezinin çok güçlü olduğunu söyleyen Dursun, "Bu sene 2023-2024 sezonunda 1220 öğrencimiz oldu. 1220 öğrencimiz 12 branşta farklı alanda, kodlama, fen bilimleri, matematik, sanat akademisi, müzik akademisinde çeşitli becerilerini gösterdiler. Bilgiler, eğitimler aldılar. Yaklaşık olarak şu anda da 200 öğrencimizi mezun ediyoruz. Hem bir mezuniyet törenimiz hem de bilim merkezimizin finali. Bilim merkezi içerisinde inovasyon merkezimiz önemli alanlardan birisi. İnovasyon merkezimizde 5 tane Teknofest ekibimiz var. İnovasyon merkezimizde çeşitli projeler oluşturabiliyor. Robotik kodlamayla, kodlamayla, robotikle ilgili çeşitli alanlarda projeleri var. Bu projeleri gerçekleştirebilecekleri mekanlar üretiyoruz, imkanlar üretiyoruz. Bu imkanlar neticesinde de şu anda Teknofest'te yarışabilecek 5 tane ekibimiz var" dedi.

"8-16 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARIMIZIN TAMAMINI EĞİTİM VERMİŞ OLDUĞUMUZ BİR ALAN"

Dursun, "Yine müzik akademimizde çok güzel öğrencilerimiz var. Keman, gitar, piyano, saz kurslarımızda eğitim alanlar, sanat akademisinde ders gören arkadaşlarımız var. Bizim bu alanda yetişen arkadaşlarımızdan konservatuvara hazırlık yapanlar da var. Dolayısıyla burada 14 - 18 yaş arasındaki çocuklarımıza çeşitli eğitimler veriyoruz. Ortaokul öğrencilerimiz de var. Toplamda 8-16 yaş arasındaki çocuklarımızın tamamını eğitim vermiş olduğumuz bir alan. Bilim merkezimizde Avrupa yakasının çok önemli planetaryumu var. Bu planetaryum çok önemli. Sultangazi'de ve Sultangazi'nin dışından gelen yaklaşık 9 bin kişi, 2023 – 2024 eğitim döneminde planetaryum içerisinde çok güçlü bir alanda eğitim aldılar. Görsel hafızalarını genişletmiş ve zenginleştirmiş oldular. Bilim merkezine çok önem veriyoruz. Eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Eğitimle ilgili yapılan çalışmaların topluma yön vereceğini bildiğimiz için de bütün alanlarda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Halk oyunları ve zeka oyunlarında derece giren 12 yaşındaki İpek Melek Ayan, "Bilim merkezimizin çok eğlenceli bir yer olduğunu ve bilim merkezine gelmeniz sizin için katkı sağlar" dedi.

SAYKALOĞLU: PROJEMİZİN AMACI SU TASARRUFUYLA İLGİLİ BİLİNÇ KAZANDIRMAK

'Tasarrufun Sırları' projesinin eğitmeni Hülya Helin Saykaloğlu ise "Projemiz aslında son zamanların en önemli konusu su tasarrufuyla ilgili. Öğrencilere su tasarrufu hakkında bilinç kazandırmak ve öğrencilere su tasarrufunu en eğlenceli yolla nasıl yapabileceklerini göstermek için bu oyunu tasarladık. Oyunumuz suyla oynanıyor. Çokta eğlenceli bir oyun. Amacımız farkındalık oluşturmak ve su tasarrufuyla ilgili bilinç kazandırmak" ifadelerini kullandı

'Sultanşehirde Yenilikçi Gelecek: Akıllı Şehir Mimarisi' projesi öğrencilerinden Buse Nur Kaya da "Projemiz sultan şehire dayalı bir projedir. Sultangazi'ye teknolojiyi geliştirmek, daha iyi bir yer yapmak için yapılmış bir projedir. Belediye bize eşya katkısı yaptı. Bize eşyalarla projeleri göstermek için yaptık" diye konuştu

Utku Anlı ise "Birden fazla projemiz var R.C arabalar ve klasik arabalar üretiyoruz. Bu çalışmaları Tübitak'ta sergilemek amacıyla yapıyoruz. Aynı zamanda yapay zeka destekli tarımsal faaliyetler de üretiyoruz. Bu süreçte belediyemiz bize maddi ve manevi desteklerde bulunuyor" dedi.