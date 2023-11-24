Sultangazi Belediyesi Adıyaman'da anaokulu inşa edecek

Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da depremden etkilenen bölgeye anaokulu yapacak. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek yardımların devam edeceğini belirtti.

Sultangazi Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da anaokulu inşa edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi Belediyesi depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'a desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman'da belediyenin inşa ettiği konteyner yaşam alanını ziyaret ederek, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursun, felaketin yaşandığı günden bu yana bölgeden hiçbir yardımı esirgemediklerini aktardı.

Felaketin üzerinden aylar geçse de acıların hala çok taze olduğunu belirten Dursun, "Yardımlarımızı düzenli olarak şehrimize ulaştırıyor, depremzede kardeşlerimizin üzerinden yardım elimizi çekmiyoruz. Konteyner yaşam alanımızda kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah bizleri bir daha böyle bir acıyla sınamasın." ifadelerini kullandı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehirde anaokulu ihtiyacı olduğunun iletilmesi üzerine harekete geçtiklerini aktaran Dursun, bölgedeki Altınşehir Anaokuluna ek olarak, 4 sınıfı ve çeşitli aktivite salonlarıyla yeni bir anaokulunu kente kazandıracaklarını belirtti.

Daha sonra Samsat'ta yürütülen çalışmaları da inceleyen Dursun, Türkiye'de kabri bulunan iki sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal'ın adını taşıyan camiyi de ziyaret etti.

Dursun, Sultangazi Belediyesi olarak cami çevresinin gölgeleme, peyzaj ve şehir mobilyaları kısmını kendilerinin üstlendiğini belirterek, Safvan Bin Muattal Camii ve Külliye Projesi'nin Adıyamanlılara hayırlı olmasını diledi.