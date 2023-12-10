Üye Girişi
Haberler

Sultangazi Belediyesi 6. Rize Hamsi Festivali'nde 3 Ton Hamsi Dağıttı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sultangazi Belediyesi'nin Anadolu Kültür Festivali kapsamında düzenlediği 6. Rize Hamsi Festivali'nin kapanışında 3 ton hamsi dağıtıldı. Festivalde vatandaşlara balık ekmek ikram edildi ve renkli görüntüler oluştu.

Sultangazi Belediyesinin Anadolu Kültür Festivali kapsamında düzenlediği 6. Rize Hamsi Festivali'nin kapanışında 3 ton hamsi dağıtıldı.

Belediyenin Etkinlik Alanı'nda Sultangazi Rizeliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Birbirinden güzel lezzetlerin buluştuğu festivalde vatandaşlara tonlarca hamsi dağıtıldı, balık ekmek yemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Anadolu Kültür Festivali'nde Rizelilerle bir arada olmanın mutluğunu yaşadığını söyledi.

Vatandaşlara balık ekmek dağıtan Dursun, Rize'nin, hamsiyle beraber anıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hamsi deyince de sokaklar ve caddeler kuyrukla doldu. Bugün Rizeli kardeşlerimiz Sultangazi'yi hamsiyle doyuracaklar. Mesele hamsi değil; burada kültür festivali adı altında memleketimizin güzel yanlarını, örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini tanıtıyoruz. İnsanları bir araya getiriyoruz, muhabbeti artırmaya gayret ediyoruz. Festival 4 gün boyunca sürdü, bugün finali. Bu finali de inşallah hamsi festivali ile yapmış olacağız. Yaklaşık 3 ton hamsi dağıtılacak ve bol bol herkes yiyecek. Sultangazi hamsiye, Rizelilere, muhabbete doyacak inşallah. Herkesi bekliyoruz."

Festivale Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Başça, Sultangazi Rizeliler Dernek Başkanı Orhan Yazıcılar, Eyüp Sultan İlçe Jandarma Komutanı Zeki Gülter, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK başkan ve temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sultangazi Rize Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title