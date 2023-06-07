Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: İBB'nin yapımına başladığı projeler yarım kaldı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gazi Mahallesi'ndeki hizmet birimleri, pazar alanı ve zemin altı otoparkını içeren projede 4,5 yıldır hiçbir ilerleme sağlanmadığını belirterek, projeyi kendilerinin tamamlayacağını söyledi. Ayrıca Esentepe'deki projenin de hala tamamlanamadığını belirtti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımına 2018'de başlanan Gazi Mahallesi'ndeki hizmet birimleri, pazar alanı ve zemin altı otoparkını içeren projede 4,5 yıldır hiçbir ilerleme sağlanmadığını belirterek, projeyi kendilerinin tamamlayacağını söyledi.

Dursun, projenin son durumu ve devir işlemleriyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, temeli 2018'de AK Parti yönetimdeki İBB tarafından atılan Gazi Mahallesi'ndeki projenin pazar yeri, 112 Acil Çağrı Merkezi birimi, aile sağlığı ünitesi, otopark, etüt merkezi ve İSMEK'in de olduğu 32 bin 500 metrekarelik bir kompleksten oluştuğunu anlattı.

Mevcut İBB yönetiminin projede bir ilerleme sağlamadığını dile getiren Dursun, şöyle devam etti:

"İnşaat aynı seviyede diyebileceğimiz şekilde kaldı. Artık 4,5 yıla doğru gidiyoruz. Ne yazık ki bina İBB ve Ekrem İmamoğlu tarafından çürümeye terk edilmiş bir halde. Projeyi, tamamlanması için her ilçe meclisi toplantısında gündeme getiriyoruz. Çünkü Gazi Mahallesi'nin de hizmete ihtiyacı var. Siyaseten şunu söyleyelim; Biz Gazi Mahallesi'nde yüzde 20 oy alıyoruz, CHP yüzde 80 oy alıyor. Dolayısıyla buradaki hizmet, halka hizmettir. Siyasi olarak da meseleye bakmayın. Burasının mülkiyeti Sultangazi Belediyesi'ne aittir. Ancak bir protokolle yapımı İBB'ye devredilmiştir."

Projeye ilişkin İBB tarafından çeşitli bahane ve zorluklar çıkarıldığını belirten Dursun, başlangıçta 4+2 kat şeklinde planlanan binanın 1 katının teknik sıkıntılar gerekçe gösterilerek iptal edildiğini aktardı.

"İBB 39 ilçede halkımıza hizmet etmek zorunda"

Abdurrahman Dursun, İBB yönetiminin taleplerinin bununla da kalmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir müddet sonra 'Mülkiyeti bize devredin. Bir kullanım protokolü yapalım. Bir kısmını Büyükşehir kullansın, bir kısmını ise Sultangazi Belediyesi kullansın.' dediler. Bunların hepsi idari problemler. Kaldı ki ilk protokolde herhangi bir şekilde bu tür şeyler yazılmamış. 'Yeni bir protokol yapalım ve kullanım haklarını da bize devredin.' teklifinde bulundular. Biz de Sultangazi Belediyesi'nin mülkü olan bir yeri İBB'ye devredemeyeceğimizi ama belediyenin 39 ilçeye hizmet görevi bulunduğunu ve bu işin tamamlaması gerektiğini onlara ifade ettik. Nihayetinde yapamadılar.

Artık dördüncü yılı bitirdik. Bir yazıyla 'Biz burayı yapamıyoruz. Kullanım protokolünden kaynaklanan sıkıntılarımız var.' dediler. Bu bir bahane esasında. Seçime şurada 8-9 ay var. Zamanın kalmadığı bir dönemde Sultangazi Belediyesi'ne devretmek istediklerini bildirdiler. Şimdi devirle ilgili protokolleri yapacağız. Biz devralacağız ve halkımıza hizmet edeceğiz. Ama şunu net olarak söyleyeyim. İBB 39 ilçede halkımıza hizmet etmek zorunda. Onun da yetki ve sorumlulukları var. Bizim de bütçemizden İBB bütçesine katkılarımız var."

Projenin temel aşamasında bulunduğunu ve devir işlemlerinin ardından yeniden ihaleye çıkacaklarını anlatan Dursun, kayıp olarak nitelediği 4,5 yılın ardından projeyi tamamlayarak halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Esentepe'deki proje de yarım kaldı

Dursun, Esentepe'de de yine AK Parti döneminde 2018'de yapımına başlanan mülkiyeti İBB'ye ait içerisinde aile sağlığı merkezi, muhtarlık binası, pazar yeri ve otopark alanı bulunan projenin de hala tamamlanamadığını belirtti.

İBB'nin bununla ilgili bir bahanesinin de olmadığını ifade eden Dursun, "4,5 yılda İBB'nin hizmet etmediği yıllara tanıklık ettik. Bu işten Sultangazi halkı ve Sultangazi Belediyesi zararlı çıktı. Çünkü aslolan hizmettir, hizmetin devamıdır ve bu hizmetler oldukça da şehir daha rahat bir şekilde yaşanabilir duruma geliyor. Bu şartları ne yazık ki büyükşehir belediyesi sağlayamadı." dedi.

"300 bin metrekarelik alanı bitirdik bu dönemde"

Her iki projenin de 4,5 yıllık süreye karşın bitirilemeyerek kronik bir sorun haline getirildiğini vurgulayan Dursun, bu süreçte Sultangazi Belediyesi'nin 10 hizmet binasını tamamlayıp vatandaşların kullanımına sunduğunu söyledi.

Sultangazi Belediyesince yapımına ocakta başlanan Cebeci'deki kapalı pazar ve otopark ile galericiler sitesinin yer aldığı projenin eylülde tamamlanacağını belirten Dursun, "Ayrıca 7 bin metrekare yeşil alanı olan bir proje. Biz diğer projelerimizle 300 bin metrekarelik alanı bitirdik bu dönemde. Ancak ne yazık ki İBB'nin hizmet etme anlayışı, daha doğrusu hizmet etmeme anlayışını Sultangazi'de yaşadık. Esasında İstanbul da bunu yaşıyor. İstanbul için de Sultangazi için de kayıp yıllar diyorum. İnşallah 2024'te milletimiz bu düğümü çözecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan devir işlemleri tamamlanmadan Gazi Mahallesi'nde inşaat sahasındaki projeye ilişkin tabela da İBB ekipleri tarafından söküldü.