Sultangazi Avizeciler Sitesi'nde Yangın Çıktı
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Sultangazi Avizeciler Sitesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan avize deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, depoda maddi hasar meydana geldi.
Sultangazi Avizeciler Sitesi'nde 4 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan avize deposunda yangın çıktı.
Yangın, Sultangazi Avizeciler Sitesi içinde bulunan 4 katlı iş merkezinin dördüncü katında bulunan avize deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında depoda maddi hasar meydana geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel