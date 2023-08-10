Sultangazi Avizeciler Sitesi'nde Yangın Çıktı

Sultangazi Avizeciler Sitesi'nde 4 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan avize deposunda yangın çıktı.

Yangın, Sultangazi Avizeciler Sitesi içinde bulunan 4 katlı iş merkezinin dördüncü katında bulunan avize deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında depoda maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL