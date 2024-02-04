Üye Girişi
Haberler

Sultanbeyli ve Başakşehir'de Asker Uğurlaması Kutlaması

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sultanbeyli ve Başakşehir'de asker uğurlaması yapan gruplar, araç konvoyuyla caddeyi trafiğe kapatarak kutlama yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANBEYLİ ve Başakşehir'de asker uğurlaması yapan grup, araç konvoyuyla caddeyi trafiğe kapatarak kutlama yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapan grup, oluşturdukları araç konvoyuyla caddeyi trafiğe kapattı.Bu sırada trafik durdu.Kutlama yaptıktan sonra araçlarına binenler, camlardan sarkarak ilerledi. Başakşehir'de ise, asker uğurlaması için konvoy yapan bir grup, otomobillerle yolu trafiğe kapatıp meşale yaktı.Başak Mahallesi Yeşilvadi Caddesi'nde asker uğurlama konvoyu yapan bir grup genç, otomobil ve motosikletlerle caddeyi trafiğe kapattı. Meşaleler yakarak eğlenen grup, bir süre sonra caddeden ayrıldı. Sultanbeyli ve Başakşehir'deki görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title