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Sultanbeyli'nde kamyon ile itfaiye aracı çarpıştı

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Sultanbeyli'de bir kamyon ile itfaiye aracı çarpıştı. Kazada can kaybı olmazken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, Sultanbeyli Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TG 0194 plakalı Halit İssiyil iradesindeki Mitsubishi marka kamyon ile yangın söndürmeye giden, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 VZ 3470 plakalı Mercedes marka itfaiye aracı çarpıştı. Yaşanan kazada can kaybı olmazken kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi.

- Sultanbeyli'nde kamyon ile itfaiye aracı çarpıştı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir kamyon ile itfaiye aracı çarpıştı. Kazada can kaybı olmazken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TG 0194 plakalı Halit İssiyil iradesindeki Mitsubishi marka kamyon ile yangın söndürmeye giden, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 VZ 3470 plakalı Mercedes marka itfaiye aracı çarpıştı. Yaşanan kazada can kaybı olmazken kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Güncel

Atatürk Caddesi İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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