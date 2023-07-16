Sultanbeyli'nde kamyon ile itfaiye aracı çarpıştı

Sultanbeyli'de bir kamyon ile itfaiye aracı çarpıştı. Kazada can kaybı olmazken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, Sultanbeyli Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TG 0194 plakalı Halit İssiyil iradesindeki Mitsubishi marka kamyon ile yangın söndürmeye giden, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 VZ 3470 plakalı Mercedes marka itfaiye aracı çarpıştı. Yaşanan kazada can kaybı olmazken kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi.