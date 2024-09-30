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Sultanbeyli Kitap Fuarı 8. Kez Kapılarını Açtı

Sultanbeyli Kitap Fuarı 8. Kez Kapılarını Açtı
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Bu yıl 8. kez düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı, 80 yayınevi ve 150 yazarın katılımıyla gerçekleşti. Katılımın önceki yıllara göre rekor düzeyde artması, fuarın kitapseverler açısından ne denli önemli hale geldiğini gösterdi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı'nda 80 yayınevi ve 150 yazar okuyucuyla buluştu.

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in onur konuğu olarak katıldığı fuar, 21-29 Eylül'de Sultanbeyli Kent Meydanı'nda kitapseverleri ağırladı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin seçkin yayınevi ve yazarlarını söyleşi ve imza etkinliğinde ağırladıklarını, 9 gün süren fuara İstanbul genelinden ve çevre illerden yüz binlerce kitapseverin katıldığını bildirdi.

Önceki yıllara nazaran katılımın daha fazla olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Tombaş, "Kitap fuarımızı her yıl daha da geliştirerek devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

"Sultanbeyli Kitap Fuarı artık bir marka"

Fuarın kapanış töreninde konuşan Tombaş, yazarlara ve yayınevlerine teşekkür etti.

Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın İstanbul'da karşılığı olan, değer gören, ilgiyle takip edilen bir fuar olduğuna dikkati çeken Tombaş, şunları kaydetti:

"Sultanbeyli Kitap Fuarı artık bir marka. Biz her alanda olduğu gibi bu alanda da kendimizle yarışıyoruz. Gerek İstanbul genelinden gerekse de çevre illerden fuarımıza gelenler oldu. Dokuz gün boyunca 100 bini aşkın kitapseveri ağırladık.

Önceki yıllara nazaran katılımın rekor düzeyde artması, halkımızın kitaplara ve yazarlara yoğun ilgi göstermesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Kitap fuarımızı her sene daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Bu seneki yoğun ilgi ve alaka en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Şimdiden 9. Sultanbeyli Kitap Fuarı için hazırlıklara başladık."

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel

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