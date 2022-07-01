SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN ETKİNLİK - Haberler

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SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN ETKİNLİK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN ETKİNLİK

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, şehit çocukları ve personel yakınları için etkinlik düzenledi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, şehit çocukları ve personel yakınları için etkinlik düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, şişme oyun ve eğitim parkurlarında vakit geçiren çocuklar, okçuluk eğitimi de aldı. Etkinliğe katılanlara yemek ikramı yapıldı. Şehit Annesi Nazime Çekikhasır, "Bizi unutmadıkları için teşekkür ederim. Torunumla birlikte geldim. Çocuklar eğleniyor, çok güzel bir etkinlik olmuş" dedi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak da, şehit çocukları ve davetlilerle vakit geçirdi.

Görüntü dökümü

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-Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinden görüntüler

-Etkinlik alanında eğlenen çocuklar

-Ailelerden detay görüntüler

-Şehit aileleriyle röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli Hisarcık Güncel Haberler

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