SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN ETKİNLİK

İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, şişme oyun ve eğitim parkurlarında vakit geçiren çocuklar, okçuluk eğitimi de aldı. Etkinliğe katılanlara yemek ikramı yapıldı. Şehit Annesi Nazime Çekikhasır, "Bizi unutmadıkları için teşekkür ederim. Torunumla birlikte geldim. Çocuklar eğleniyor, çok güzel bir etkinlik olmuş" dedi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak da, şehit çocukları ve davetlilerle vakit geçirdi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel