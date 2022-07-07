Son dakika: SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA TEM'İ KAPATTI-1 - Haberler

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Son dakika: SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA TEM'İ KAPATTI-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydan geldi.

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydan geldi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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