Son dakika: SULTANBEYLİ'DE ZİNCİRLEME KAZA TEM'İ KAPATTI-1 Son dakika gelişmesine göre TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydan geldi. TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydan geldi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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