Sultanbeyli'de Yeşil Alan İçerisinde Erkek Cesedi Bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki yeşil alan içerisinde bulunan süs havuzunda hareketsiz yatan birinin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri süs havuzunda bulunan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde süs havuzu içerisinde bulunan cesedin, Mahmut K.(65)'ya ait olduğu belirlendi. Mahmut K.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel