Sultanbeyli'de yakalanan yankesicilik zanlısı tutuklandı - Haberler

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Sultanbeyli'de yakalanan yankesicilik zanlısı tutuklandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Sultanbeyli'de yakalanan yankesicilik zanlısı tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de yankesicilik yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Sultanbeyli'de yankesicilik yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki pazarda uygulama sırasında görülen yankesicilik suçundan çok sayıda kaydı olan Y.A. takibe alındı.

Bir süre izlenen şüphelinin bebek arabasındaki cüzdanı çalarak olay yerinden uzaklaştığını belirleyen ekipler, takip sonucu zanlıyı yakaladı. Şüphelinin çaldığı cüzdan sahibine teslim edildi.

Hırsızlık suçundan araması olduğu belirlenen Y.A'nın ayrıca "kasten yaralama, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, açıktan hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan toplam 13 kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli, "yankesicilik" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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