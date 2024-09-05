Sultanbeyli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sultanbeyli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada 288 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 23 bin 800 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda O.K, N.S, Ö.Y. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Sorgulamada şüphelilerden O.K'nin "kasten yaralama" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından işlem yapılan N.S, H.Ö. ile Ö.Y. dosyaları adli makamlara gönderilerek serbest bırakıldı.

Şüpheli O.K. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.