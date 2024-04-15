Sultanbeyli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Sultanbeyli'de, sokakta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Nisan'da Mehmet Akif Mahallesi'nde 2 kişinin uyuşturucu alıp sattığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler üzerinden araştırmasını sürdüren polis, kaldırım üzerinde uyuşturucu alışverişi yaptıkları ve para saydıkları görülen 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Kısa sürede yakalanan N.Y. ile A.Y'nin üzerlerinde ve motosikletinde yapılan aramalarda 76 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 16 fişek, 2 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1165 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.