Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Sultanbeyli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanda uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 7 kilogram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 26 Mayıs'ta operasyon düzenledi.
Baskın sırasında 2 şüphelinin, çatı katındaki dairenin penceresinden uyuşturucu maddeleri attığı, ardından çatıya çıkarak kaçmaya çalıştığı anlar, polisin dron kamerasıyla kaydedildi.
Şüphelileri yakalayan ekipler, evde yaptıkları aramada 7 kilogram bonzai, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve aseton ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler Y.A ve İ.H.B, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlarca tutuklandı.