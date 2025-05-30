Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 26 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

Baskın sırasında 2 şüphelinin, çatı katındaki dairenin penceresinden uyuşturucu maddeleri attığı, ardından çatıya çıkarak kaçmaya çalıştığı anlar, polisin dron kamerasıyla kaydedildi.

Şüphelileri yakalayan ekipler, evde yaptıkları aramada 7 kilogram bonzai, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve aseton ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler Y.A ve İ.H.B, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlarca tutuklandı.