Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Sultanbeyli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, Battalgazi Mahallesi'nde bir apartmanda uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 7 kilogram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 26 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

Baskın sırasında 2 şüphelinin, çatı katındaki dairenin penceresinden uyuşturucu maddeleri attığı, ardından çatıya çıkarak kaçmaya çalıştığı anlar, polisin dron kamerasıyla kaydedildi.

Şüphelileri yakalayan ekipler, evde yaptıkları aramada 7 kilogram bonzai, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve aseton ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler Y.A ve İ.H.B, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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