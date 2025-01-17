Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

Sultanbeyli'de Üst Geçide Çarpan Kamyon Trafik Sıkışıklığına Neden Oldu

Sultanbeyli'de Üst Geçide Çarpan Kamyon Trafik Sıkışıklığına Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de, bir çekici aracının üzerinde bulunan kamyonun kasası üst geçide çarptı. Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Sultanbeyli'de çekici aracının üzerinde bulunan kamyonun kasası üst geçide çarptı, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, üzerinde kamyon taşıyan bir çekici aracı Demokrasi Caddesi Sultanbeyli istikametinde ilerlediği sırada bir üst geçidin altından geçmek istedi.

Bu sırada kamyonun kasası üst geçide çarptı.

Kaza nedeniyle kamyonda hasar oluşurken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
img

İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi
img

Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.