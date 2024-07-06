Sultanbeyli'de Trafik Tartışması Korku Dolu Anlara Neden Oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LUY 117 plakalı minibüsün şoförü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün önünü kesti. Minibüsten inen şoför, otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Sürücü ise geri giderek uzaklaşmaya çalıştı. Minibüs şoförü otomobil sürücüsünü durdurmak için kaputun üzerine yatarak aşağıya inmesini istedi. Sürücünün yanında bulunan kadın ise aşağıya inmemesi için uyarılarda bulundu. Otomobil sürücüsü bir yandan polisi ararken yanında bulunan kadın da o anları cep telefonu ile kaydetti.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, minibüs şöförünün aşağıya indiği, otomobilin üzerine yürüdüğü, kaputun üzerine yatıp gitmesini engellediği görülüyor. Bu sırada otomobildeki kadının sürücüye inmemesini söylediği duyuluyor.