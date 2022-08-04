Son dakika haberleri! SULTANBEYLİ'DE TRAFİK KAZASI SONRASI TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA - Haberler

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Son dakika haberleri! SULTANBEYLİ'DE TRAFİK KAZASI SONRASI TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Edinilen son dakika haberine göre Sultanbeyli'de öğle saatlerinde iki aracın kazası sonrası çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

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Sultanbeyli'de öğle saatlerinde iki aracın kazası sonrası çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede ilerleyen iki aracın kazası sonrası iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafların ayrılmasının ardından olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde tarafların olay yerindeki polis ekiplerine aldırış etmeden kavga etmeye devam ettiği, birbirine saldıran iki grubun güçlükle ayrıldığı görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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