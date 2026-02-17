Haberler

Sultanbeyli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin 537 lira ceza kesildi

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Fatih Bulvarı üzerinde tehlikeli sürüş yapan bir sürücüye 18 bin 537 lira ceza uyguladı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Sultanbeyli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 18 bin 537 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Bulvarı üzerinde bir sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesiyle ilgili bazı sosyal medya platformlarında da paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalarda, aracın sürücüsünün Ö.A. (20) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yaya geçidinde yavaşlamamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 18 bin 537 lira idari para cezası uygulandı.

Aracı trafikten men edilerek otoparka çekilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

