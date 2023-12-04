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Sultanbeyli'de taksi durağına döner bıçağıyla saldıran şüpheli gözaltına alındı

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Sultanbeyli'de bir taksi durağında çıkan kavgada, şüpheli döner bıçağıyla saldırıda bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Sultanbeyli'de, taksi durağına döner bıçağıyla saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 3 Aralık'ta Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan taksi durağında kavga olduğu ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

Taksi durağına saldırdığı görülen M.S. yakalanırken, kullandığı döner bıçağına el konuldu.

Ekipler yaptıkları araştırmada, taksi durağına gelen M.S'nin çocuğunun hasta olduğunu belirterek taksiye binmek istediği, taksi sürücüsü N.A'nın yakın mesafe bahanesiyle müşteri almak istememesi üzerine aralarında tartışma çıktığı belirlendi.

Tartışmanın ardından M.S'nin yakında bulunan bir işletmenin döner bıçağını alarak taksi sürücüsüne saldırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.S. hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Aralık kavga Akif 3. Sayfa Güncel Haberler

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