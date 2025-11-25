Haberler

Sultanbeyli'de Suç Örgütüne Operasyon: 21 Gözaltı, 13 Tutuklama

Güncelleme:
Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda, bir suç örgütüyle ilişkili 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin çeşitli suçlarla bağlantılı olduğu ortaya çıkarken, firari durumdaki diğer şüpheliler için arama çalışmaları sürüyor.

Sultanbeyli'de bir suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Y.M.'nin liderliğinde, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'kurulan örgüte üye olma', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 SKM', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 11 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 24 şüpheliye 21 Kasım Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarında sonradan yakalanan 1 firari ile gözaltı sayısı 21 oldu. Diğer firari durumda olan şüpheliler hakkında çalışmalar ise devam ediyor

13 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi. Hakimlikçe 13 şüpheli tutuklanırken, 8'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
