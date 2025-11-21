Haberler

Sultanbeyli'de Suç Örgütüne Baskın: 20 Zanlı Gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Örgüt elebaşısı Y.M. ile beraber 24 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Y.M'nin elebaşılığında, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik tespit edilen "silahlı suç örgütü kurmak", "silahlı suç örgütü yönetmek", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "suça azmettirme", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehdit", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" eylemleri neticesinde 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
