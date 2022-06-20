Sultanbeyli'de soluk borusuna kiraz kaçan çocuk hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanbeyli'de soluk borusuna kiraz kaçan çocuk hayatını kaybetti

AA - Metin Tokgöz - Güncel
Sultanbeyli'de soluk borusuna kiraz kaçan çocuk hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de soluk borusuna kiraz kaçan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sultanbeyli'de soluk borusuna kiraz kaçan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Taha Şahin, 17 Haziran Cuma günü kardeşinin doğum gününü kutlamak için bir araya geldiği arkadaşlarıyla evlerinin bahçesinde oyun oynadı. Oyun oynadıktan sonra masadaki meyve tabağından kiraz alıp yiyen çocuk, meyvenin soluk borusuna kaçması sonucu bir süre sonra fenalaştı ve koşarak babasından yardım istedi.

Oğlunun nefes alamadığını gören babası, Şahin'i otomobiliyle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk, yaşamını yitirdi.

Muhammed Taha Şahin'in cenazesinin, dün öğle namazını müteakip Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camisi'nde kılınan namazın ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Muhammed Taha Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title