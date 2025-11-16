Haberler

Sultanbeyli'de Skuter Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de, elektrikli skuter kullanan 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sultanbeyli'de, skuter kullanırken otomobil çarpan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

N.Ç. (35) idaresindeki 34 FZK 814 otomobil, dün Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde elektrikli skuter kullanan Mesna Yiğit Emirkulu'na çarptı.

Kazada ağır yaralanan Emirkulu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü N.Ç. ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'nda cenazenin teslim alındığı sırada çocuğun yakınlarının göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

Cenaze, Sultanbeyli Orhangazi Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
