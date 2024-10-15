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Sultanbeyli'de Sinir Krizi Geçiren Adam Eşyaları Sokağa Attı ve Evi Ateşe Verdi

Sultanbeyli'de Sinir Krizi Geçiren Adam Eşyaları Sokağa Attı ve Evi Ateşe Verdi
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Sultanbeyli'de eşi tarafından terk edilen Muharrem K., sinir krizi geçirerek eşyalarını sokağa attıktan sonra dairesini ateşe verdi. Özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

SULTANBEYLİ'de, iddiaya göre eşinin evi terk etmesi üzerine sinir krizi geçiren Muharrem K., eşyaları sokağa attı ardından da daireyi ateşe verdi. Polise uzun süre direnen kişi, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sultanbeyli, Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem K. eşinin evi terk etmesi üzerine sinir krizi geçirdi ve yaşadığı dairedeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Daha sonra da müzik açarak evi ateşe verdi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EVE ÖZEL HAREKAT POLİSİ GİRDİ

Muharrem K.'nin evde çıkardığı yangın büyümeden söndürülürken, adrese gelen polis ekipleri, Muharrem K. 'yı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çabalarına rağmen eşyaları atmaya devam eden Muharrem K., özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli polis merkezine götürülürken, geriye sokaktaki etrafa saçılan eşyaların oluşturduğu görüntüler kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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