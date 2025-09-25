Haberler

Sultanbeyli'de Seyir Halindeki Kamyonete Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de bir otomobilden inen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce seyir halindeki bir kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaralandı. Olay sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

Sultanbeyli'de seyir halindeki kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Adil Mahallesi Tabur Sokak'tan Hamidiye Caddesi'ne dönen 34 FIT 715 plakalı kamyonete, bir otomobilden inen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği sürücü yaralandı, kontrolden çıkan kamyonet önce caddede ilerleyen 34 ECU 658 plakalı otomobile, ardından kaldırımdaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit edilirken, bir evin camına da mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var

Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.