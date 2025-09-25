Sultanbeyli'de Seyir Halindeki Kamyonete Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Sultanbeyli'de seyir halindeki kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Adil Mahallesi Tabur Sokak'tan Hamidiye Caddesi'ne dönen 34 FIT 715 plakalı kamyonete, bir otomobilden inen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği sürücü yaralandı, kontrolden çıkan kamyonet önce caddede ilerleyen 34 ECU 658 plakalı otomobile, ardından kaldırımdaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit edilirken, bir evin camına da mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.