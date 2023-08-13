Sultanbeyli'de refüje çıkan aracın altına otomobil girdi: 2 yaralı

Sultanbeyli'de cadde üzerinde çarpışan otomobillerden biri refüje çıktı. Refüje çarparak yükselen otomobilin altına arkasından gelen araç girdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sultanbeyli'de refüje çıkan aracın altına otomobil girdi: 2 İSTANBUL - Sultanbeyli'de cadde üzerinde çarpışan otomobillerden biri refüje çıktı. Refüje çarparak yükselen otomobilin altına arkasından gelen araç girdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Petrol Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 SJ 3249 plakalı otomobile, Selimiye Caddesi üzerinden çıkış yapan hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çarptı. Refüje çarparak şahlanan otomobilin altına, arkasından gelen 34 PE 9204 plakalı otomobil girdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle Petrol Yolu Caddesi'nde trafik bir süre durduruldu. Aracın üstünde kalan otomobil vinç yardımıyla indirilerek çekildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik açıldı.