Sultanbeyli'de polisten sahte para uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanbeyli'de polisten sahte para uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Sultanbeyli'de polisten sahte para uyarısı

SULTANBEYLİ'de Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları ve pazar yerlerinde, sahte para ile ilgili gerçekleşebilecek dolandırıcılık suçlarına karşı bilinçlendirmeye yönelik çalışma başlatıldı.

SULTANBEYLİ'de Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları ve pazar yerlerinde, sahte para ile ilgili gerçekleşebilecek dolandırıcılık suçlarına karşı bilinçlendirmeye yönelik çalışma başlatıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında alıcı ve satıcılara gerçek para ile sahte para arasındaki farkları anlatıp dikkat edilmesi gereken konular ve sıklıkla kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Kurban pazarlarına girilip çadırlar tek tek ziyaret edilerek bilgilendirmeler yapıldı, broşürler dağıtıldı. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için trafik tedbirleri artırılarak, trafik kontrol noktaları kuruldu. Vatandaşların emniyet kemeri takmaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve sürüş sırasında cep telefonu ile ilgilenilmemesi yönünde sürücüler uyarıldı.


Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

Kurban Bayramı Sultanbeyli Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title