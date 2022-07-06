Sultanbeyli'de polisten sahte para uyarısı

SULTANBEYLİ'de Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları ve pazar yerlerinde, sahte para ile ilgili gerçekleşebilecek dolandırıcılık suçlarına karşı bilinçlendirmeye yönelik çalışma başlatıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında alıcı ve satıcılara gerçek para ile sahte para arasındaki farkları anlatıp dikkat edilmesi gereken konular ve sıklıkla kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Kurban pazarlarına girilip çadırlar tek tek ziyaret edilerek bilgilendirmeler yapıldı, broşürler dağıtıldı. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için trafik tedbirleri artırılarak, trafik kontrol noktaları kuruldu. Vatandaşların emniyet kemeri takmaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve sürüş sırasında cep telefonu ile ilgilenilmemesi yönünde sürücüler uyarıldı.