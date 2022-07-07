Son dakika: Sultanbeyli'de polisin şehit olduğu kazada 15 yıla kadar hapis istemi

SULTANBEYLİ'de dur ihtarına uymayan otomobili kovalarken motosikletiyle TIR'a çarparak şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın (24) ölümüne ve motosikletteki diğer polis memuru Gökmen Baykara'nın yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede TIR şoförü Vedat Gökçe'nin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede polisten kaçan çocuk M.A.A. hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis memuru Hüseyin Duman'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı anlatıldı. 11 Mayıs 2022 tarihinde polis memuru Duman'ın motosikletle Sultanbeyli ilçesindeki Fatih Bulvarı ile Beydağı Sokak birleşimindeki bulvarda ikaz ışıklarına ve megafon çağrısına uymayan çocuk M.A.A.'yı yakalamak için takip etmeye başladığı anlatıldı.

TIR ŞOFÖRÜ TALİ KUSURLU BULUNDU

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel