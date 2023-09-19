Sultanbeyli'de Polis Aracı ile Kamyonet Çarpışması: 1 Polis Yaralandı

SULTANBEYLİ'de polis aracı ile kamyonet çarpışması sonucu 1 polis memurun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 42 GF 369 plakalı kamyonet sürücüsü yokuş aşağı inerken hızını alamayarak, önce cadde üzerinde gelen polis aracına ardından aydınlatma direğine çarptı. Savrulan kamyonet bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından polis memuru aracın içinde sıkıştı. Kazanın sesiyle evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar kaza olduğunu görünce sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, yaralı polis memurunu araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen polis aracıyla kamyonetin çarpıştığı görünüyor.