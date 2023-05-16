SULTANBEYLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDILAR

SULTANBEYLİ'de araçla sokakta ilerleyen kimliği belirsiz 2 kişi, park halindeki bir otomobile ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay 11 Mayıs Perşembe gecesi saat 00.00 sıralarında Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir otomobille sokakta ilerleyen kimliği belirsiz 2 kişi, Mustafa K.?nin evinin önünde park halinde bulunan otomobilin 5 el ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Sabah işe gitmek için aracının başına giden Mustafa K. otomobilinin kurşunlandığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemede otomobile 5 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Otomobil camlarının kırık olduğu görüldü. Otomobil sahibi Mustafa K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.