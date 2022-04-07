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Sultanbeyli'de park halindeki araçlara çarpan minibüs kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANBEYLİ'de servis minibüsünün park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

SULTANBEYLİ'de servis minibüsünün park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda seyir halinde bulunan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan, aralarında taksinin de olduğu araçlara çarptı. Kazada servis minibüsünün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, minibüsün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün süratle geldiği, önce taksiye sonra da park halinde bulunan otomobile çarptığı görüldü.


Sultanbeyli'de park halindeki araçlara çarpan minibüs kamerada

Sultanbeyli'de park halindeki araçlara çarpan minibüs kamerada

Sultanbeyli'de park halindeki araçlara çarpan minibüs kamerada

Sultanbeyli'de park halindeki araçlara çarpan minibüs kamerada

Sultanbeyli'de park halindeki araçlara çarpan minibüs kamerada

Sultanbeyli'de park halindeki araçlara çarpan minibüs kamerada

Sultanbeyli'de park halindeki araçlara çarpan minibüs kamerada

Sultanbeyli'de park halindeki araçlara çarpan minibüs kamerada

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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