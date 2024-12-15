Sultanbeyli'de Palet İmalatı Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı

Sultanbeyli'de, palet imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Hasan Sezai Sokak'ta palet imalatı yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerini müdahalesiyle yangın söndürüldü.