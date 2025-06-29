Sultanbeyli'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Kaza sonrası otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

SULTANBEYLİ, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybederken, kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen kişiye, E.D. idaresindeki 34 DOJ 609 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bu kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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