Sultanbeyli'de otomobil tırın altına girdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Haberler

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Sultanbeyli'de otomobil tırın altına girdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

AA - Şükrü Gündüz - Güncel
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Sultanbeyli'de otomobil tırın altına girdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek, manevra yapan tırın altına giren otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'de, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek, manevra yapan tırın altına giren otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 DUP 262 plakalı otomobil, Bilim Caddesi istikametine dönüş yapan 14 AAB 878 plakalı tıra çarptı.

Yoldaki buzlanma sebebiyle kayarak tırın altına giren otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı caddede, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

İstanbul, Otomobil, İtfaiye, Güncel, Haberler

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